Рада всупереч асоціації з ЄС підвищила мито на металобрухт

Верховна Рада прийняла за основу та в цілому закон про зменшення дефіциту брухту чорних металів на внутрішньому ринку (№9474), підвищивши мито на експорт брухту з 42 до 48 євро за тонну і продовживши його дію на два роки.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За закон проголосували 234 народні депутати.

"Це третій закон, який приймаємо. Два спрацювали дуже ефективно: дефіцит знизили з 9% до 2%", - зазначив, представляючи документ, голова профільного парламентського комітету Віктор Галасюк.

Водночас він зауважив, що ціна на брухт у світі зросла на 30%, провідні металургійні держави розпочали торговельні війни, що змушує Україну запровадити додаткові захисні заходи.

Галасюк наголосив, що закон відповідає нормам СОТ та угодам з ЄС і додатково принесе до держбюджету 1,5 млрд грн.

Нагадаємо, востаннє Верховна Рада підвищила ставку експортного мита на брухт чорних металів з 30 до 42 євро та продовжила дію мит на рік у травні минулого року.

Перед цим мита підвищували у 2017 році. Представництво ЄС в Україні тоді виступило із закликом не продовжувати дію мит на експорт металобрухту, тому що цей крок порушить домовленість із ЄС щодо скасування цих мит.

У ЄС стверджували, що підвищення дії та розміру мит на металобрухт порушує "дух і букву" Угоди про асоціацію.

Європейська правда