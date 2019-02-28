Новини дня: контракт Коболєва, новий термінал "Борисполя" та річниця "Стокгольму"

Про контракт Коболєва. Наглядова рада НАК "Нафтогаз України" ухвалила рішення продовжити контракт з головою правління компанії Андрієм Коболєвим і встановити його місячний оклад в розмірі 2,08 млн гривень.

Про обмеження готівкових розрахунків. Національний банк планує знизити граничну суму розрахунків готівкою суб'єктів господарювання з фізособами з 50 тисяч гривень до 15 тисяч гривень.

Про екстрадицію Фірташа. Генеральна прокуратура при Верховному суді Австрії вважає, що Вищий земельний суд Відня поспішно визнав екстрадицію олігарха Дмитра Фірташа до США допустимою.

Про річницю "Стокгольму". НАК "Нафтогаз України" оголосив про нові процеси зі стягнення майна "Газпрому" в декількох країнах.

Про інвестиції в УЗ. Сума необхідних інвестицій у розвиток "Укрзалізниці", за оцінкою компанії, становить 6 мільярдів доларів, і в УЗ вже знають, де взяти гроші.

Про "розконсервування" нового терміналу. Авіакомпанія SkyUp переїжджає в "Бориспіль". Аеропорт "розконсервує" новий термінал.

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