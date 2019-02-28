Рада наблизила митне законодавство до стандартів ЄС

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроект, який запровадить в Україні інститут авторизованого економічного оператора.

За ухвалення відповідного рішення проголосували 234 народних депутати.

Законопроектом пропонується запровадити дієвий механізм інституту авторизованого економічного оператора (АЕО) аналогічний тому, що функціонує в ЄС, з перспективою подальшого взаємного визнання, та є одним із основних базисів митного співробітництва між Україною та ЄС.

Майбутнє визнання статусу АЕО митними органами країн ЄС забезпечить участь АЕО у формуванні так званих безпечних ланцюгів постачання товарів та підвищить їх конкурентоспроможність на зовнішньому та внутрішньому ринках.

Передбачається, що реалізація акта позитивно вплине на ринок праці, оскільки законопроект спрямований на розширення свободи підприємницької діяльності, підвищення конкурентоспроможності українських підприємств на зовнішніх і внутрішньому ринку, що стане підґрунтям для створення нових робочих місць.

Ухвалення законопроекту забезпечить надання суттєвих спрощень митних формальностей для підприємств з високим ступенем довіри, закладення передумов для майбутнього визнання статусу авторизованих економічних операторів, що надається митними органами України, органами країн ЄС, та участь українських АЕО у формуванні так званих безпечних ланцюгів постачання товарів, підвищення конкурентоспроможності українських підприємств на зовнішньому та внутрішньому ринку.

Економічна правда