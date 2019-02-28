Бізнес виступив проти податку на доходи за принципом "багатий платить більше"

У Верховній Раді було зареєстровано законопроект про збільшення податку на доходи у залежності від рівня доходів. Представники бізнесу виступили проти збільшення податкового навантаження для сумлінних платників.

Законопроект №10066 "Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо запровадження прогресивної шкали оподаткування при сплаті податку на доходи фізичних осіб)" опубліковано на сайті Ради, його зареєстрували 19 лютого.

Законопроектом пропонується запровадити прогресивну шкалу ПДФО із максимальною ставкою податку 48%.

У пояснювальній записці йдеться, що ставки податку на доходи фізичних осіб у Європі є значно вищими, ніж 18% в Україні. Максимальний податок на доходи фізичних осіб, що сплачується у Франції, становить 75 %, у Канаді – 50 % та у Норвегії – 39 %.

Автори законопроекту пропонують "для відновлення соціальної справедливості" запровадити прогресивну шкалу оподаткування доходів фізичних осіб за принципом: "багатий платить більше".

Представники бізнесу заявили, що не підтримують запровадження прогресивної шкали оподаткування та збільшення податкового навантаження для сумлінних платників.

"Заходи, запропоновані законопроектом, фактично зводяться до перегляду ставок оподаткування у спосіб, який призводить до покладання додаткового податкового тягаря саме на високооплачуваний висококваліфікований персонал, що вже сумлінно сплачує податки", - йдеться у заяві Європейської Бізнес Асоціації.

"Водночас, законопроект аніскільки не шкодить поширеним схемам ухилення від оподаткування. Відтак, сумлінні роботодавці змушені будуть збільшувати витрати задля збереження заробітних плат своїм співробітникам на тому ж рівні, стикаючись при цьому із зростаючою конкуренцією з боку тіньового сектору економіки, що продовжуватиме користуватись схемами ухилення від оподаткування", - стверджують у ЄБА.

Бізнес-спільнота закликала комітет Верховної Ради з питань податкової та митної політики не підтримувати даний проект закону як такий, що містить суттєві ризики для сумлінного бізнесу та інвестиційного клімату в країні загалом.

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Після того, як проти ініціативи виступили представники IT-індустрії, президент та прем'єр пообіцяли не ускладнювати для них умови роботи.

Економічна правда