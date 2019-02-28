Уряд відкриває дорогу "зеленим" і технологічним компаніям на ринок Індії

В Україні стартувала реєстрація українських компаній, що працюють у сфері "зелених" і аерокосмічних технологій, для участі у Торговій місії в Індії 22-27 квітня 2019 року.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

Як пояснили у міністерстві, основна мета цієї місії - створити торгові можливості для українських малих і середніх підприємств для виходу або розширення власного експорту на ринок Індії. Це планується реалізувати через встановлення ділових контактів та індивідуальних "business to business" (B2B) зустрічей з індійськими партнерами, додали у відомстві.

Взяти участь у події можуть компанії або проекти, що працюють у сферах космічної галузі (aerospace), новітніх технологій (advanced manufacturing) або зелених інновацій (cleantech).

Всього буде обрано 8 компаній. Переможці отримають безкоштовні консалтингові послуги щодо організації B2B зустрічей у двох містах Індії та покриття витрат на логістичні складові цих зустрічей. Також передбачено навчання переможців.

Як зазначається на сайті міністерства, організація торгової місії для учасників - безкоштовна. Вона фінансується в рамках ініціативи ЄС EU4Business та реалізується за підтримки ЄБРР в Україні. Самостійно учасники мають покрити витрати на квитки, проживання та харчування.

Зареєструватись для участі в торговій місії можна до 10 березня за посиланням: https://goo.gl/mUzzUk.

Нагадаємо, що у жовтні 2018 року до України приїжджала Перша офіційна торгова місія з 12 великих американських компаній. Вони шукали тут цікаві інвестиційні можливості.

Пізніше також повідомлялось, що товарообіг між Україною та США за 8 місяців 2018 року збільшився на 16% порівняно з аналогічним періодом 2017 року - до 2,6 мільярдів доларів.