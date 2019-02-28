Між Францією та Нідерландами зросла напруга через авіалінії
Міністр економіки Франції Бруно Ле Мер назвав "незбагненним і несподіваним" крок уряду Нідерландів щодо придбання понад 12% акцій холдингової компанії союзу авіаліній Air France-KLM.
Про це пише AP.
Ле Мер заявив, що його голландський колега Вопке Гекстра приїде до Парижа найближчими днями, щоб роз'яснити ситуацію.
Виступаючи на прес-конференції в Парижі, президент Франції Еммануенль Макрон повідомив, що французький уряд не був поінформований заздалегідь про рішення голландців. Він сказав, що інтереси членів альянсу повинні бути "збережені".
Частка французького уряду в компанії становить 14,3%. Нідерланди також заявили про намір довести свою частку до 14%.
Голландська держава вже володіє 5,9-відсотковою часткою в голландській національній авіакомпанії KLM. Гекстра сказав, що придбані акції дозволять уряду більше впливати на стратегічні рішення щодо союзу.
Нагадаємо, німецька Deutsche Lufthansa AG обігнала Air France-KLM Group, і вперше після злиття французького і голландського перевізників у 2004 році стала найбільшою авіакомпанією Європи.
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