Між Францією та Нідерландами зросла напруга через авіалінії

Міністр економіки Франції Бруно Ле Мер назвав "незбагненним і несподіваним" крок уряду Нідерландів щодо придбання понад 12% акцій холдингової компанії союзу авіаліній Air France-KLM.

Про це пише AP.

Ле Мер заявив, що його голландський колега Вопке Гекстра приїде до Парижа найближчими днями, щоб роз'яснити ситуацію.

Виступаючи на прес-конференції в Парижі, президент Франції Еммануенль Макрон повідомив, що французький уряд не був поінформований заздалегідь про рішення голландців. Він сказав, що інтереси членів альянсу повинні бути "збережені".

Частка французького уряду в компанії становить 14,3%. Нідерланди також заявили про намір довести свою частку до 14%.

Голландська держава вже володіє 5,9-відсотковою часткою в голландській національній авіакомпанії KLM. Гекстра сказав, що придбані акції дозволять уряду більше впливати на стратегічні рішення щодо союзу.

Нагадаємо, німецька Deutsche Lufthansa AG обігнала Air France-KLM Group, і вперше після злиття французького і голландського перевізників у 2004 році стала найбільшою авіакомпанією Європи.