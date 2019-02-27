Ціни на нафту прискорили зростання на даних про запаси в США

Ціни на нафту еталонних марок прискорили зростання в ході торгів в середу на даних американського міністерства енергетики про різке зниження запасів палива в країні минулого тижня.

Про це свідчать дані торгів, передає "Інтерфакс-Україна".

Вартість квітневих ф'ючерсів на Brent на лондонській біржі ICE Futures до 18:45 збільшилася на 1,23 долара (1,89%), до 66,44 долара за барель.

Ф'ючерс на WTI на квітень на торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу подорожчав на 1,55 долара (2,79%), до 57,05 долара за барель.

Товарні запаси нафти в Штатах минулого тижня впали на 8,65 млн барелів, повідомило в середу Міненерго США. Напередодні Американський інститут нафти повідомив про більш помірне скороченні запасів - на 4,2 млн барелів, а експерти очікували підвищення на 3,5 млн барелів.

Тим часом запаси бензину минулого тижня знизилися на 1,91 млн барелів замість очікуваного скорочення на 1,25 млн барелів. Запаси дистилятів зменшилися на 304 тис. барелів, хоча експерти очікували зниження на 2 млн барелів.