Коломойський повністю перестав платити по кредитах "Приватбанку"

Націоналізований Приватбанк з січня практично нічого не отримує в рахунок обслуговування "токсичного" портфеля кредитів, виданих пов'язаним з колишніми власниками і топ-менеджментом банку особам.

Про це агентству "Інтерфакс-Україна" в середу повідомила заступник голови правління банку Галина Пахачук.

"З січня потік практично припинився. До цього (він обслуговувався) 2% від всього. Ми навіть в нашому бюджеті, коли прогнозуємо безпосередньо фінансовий результат, ми беремо в бюджеті нуль відсотків очікування від цього потоку", - сказала Пахачук.

Вона також повідомила, що банк не проводить глобальних реструктуризацій проблемних кредитів, тому що "токсичний" портфель кредитів, виданих пов'язаним з колишніми власниками ПриватБанку особам - це частина великого процесу.

"Ми не можемо зараз говорити, що спишемо за рахунок резервів - і все. Суспільство чекає відповіді: де 5,5 млрд доларів", - підкреслила Пахачук.

Глава правління банку також повідомила, що за рішенням наглядової ради ПриватБанку в структурі фінустанови створюється відділ фінансових розслідувань, до складу якого на першому етапі увійде п'ять-сім осіб.

Як повідомлялося, в листопаді-2018 Пахачук повідомила, що в цілому "токсичний" портфель становить 206 млрд гривень.

Залучена владою України в 2017 році компанія Kroll за підсумками форензик аудиту ПриватБанку підтвердила, що фінустанова до її націоналізації в кінці 2016 року була об'єктом масштабних і скоординованих шахрайських дій, що призвело до збитків, мінімум в 5,5 млрд доларів.

Раніше колишні власники "Приватбанку" Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, а також компанія Triantal investments LTD оскаржили в суді націоналізацію фінансової установи.