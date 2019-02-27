"Москва – Кишинів": злочинна група возила військові товари поїздом

Правоохоронці розслідують справу про діяльність злочинної групи, яка складається з працівників підприємств оборонно-промислового комплексу та приватних осіб, які налагодили схему постачання обладнання з українських військових складів до РФ та навпаки збут українським військовим контрабанди з Росії.

Про це повідомляє проект "Марлін" з посиланням на судові матеріали Печерського районного суду Києва.

За версією слідчих військової прокуратури встановлені особи, дані яких не розголошуються, закуповували військові товари на державних складах. А згодом підробляли технічні паспорти та перебивали серійні номери на спеціальному обладнанні, і постачали їх до Російської Федерації.

Працівники СБУ встановили, що підозрювані кожну п'ятницю близько 14 години передавали коробки з обладнанням працівнику залізничного вокзалу, який відвантажував їх до пасажирського потягу № 341/342 сполученням "Кишинів - Москва". Таким чином контрабанда проходила в Росію поза митним контролем.

У лютому 2018 року Печерський суд міста Києва наклав арешт на вилучене під час обшуку майно, а саме транзистори резистори, діоди, реле, мікросхеми тощо, у кількості 3129 пакетів та передав його в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

На думку слідчих, контрабанда військових товарів організована з метою технічної підтримки терористичних формувань так званих "ДНР/ЛНР".

Зокрема вивезено "пристрій програмно-часового програмування УВПМ1-107", який встановлюється на військові літаки типу ІЛ-76МД. З 2014 року таких товарів продано в РФ на суму близько 200 тисяч доларів.

На зворотному шляху ці особи поза митним контролем ввозили на територію України військове обладнання з Російської Федерації, а потім продавали його через приватні фірми ТОВ "Промелектроніка" та ТОВ "НТО "Електрон" на державні підприємства оборонно-промислового комплексу України. Згодом за допомогою працівників ДФС формувалися фіктивні податкові кредити.

Генпрокуратура вже у іншому кримінальному провадженні встановила,

що ТОВ "Промелектроніка" упродовж п’яти років була одним з основних постачальників запчастин для державних підприємств військово-промислового комплексу України.

Зокрема мова йде про ДП "Львівський бронетанковий завод", ДП "Одеський авіаційний завод", ДП "Запорізький державний авіаційний ремонтний завод "МІГРЕМОНТ", Казенного підприємства "Науково-виробничий комплекс "ІСКРА", ДП "Львівський державний авіаційно-ремонтний завод", ДП "Луцький ремонтний завод "Мотор", ДП "Миколаївський авіаремонтний завод "НАРП", ДП "Завод 410 ЦА", ДП "Конотопський авіаремонтний завод "Авіакон", ДП "Антонов", ДП "Новатор" ДП "Об’єднання Комунар", ПАТ "Київський завод "Радар", ДП "Красилівський завод" та ДП "Фотоприлад".

Операції з фіктивного придбання продукції та подальшої її поставки ТОВ "Промелектроніка" на адресу держпідприємств військово-промислового комплексу, надали можливість заявляти суми ПДВ до бюджетного відшкодування, шляхом проведення заздалегідь погоджених податкових перевірок або їх координацію через територіальні підрозділи органів ДФС.

Через співпрацю з іншими фіктивними підприємствами ТОВ "Промелектроніка" сформувала собі фіктивний кредит у розмірі 47,1 млн гривень. Фактично всі товари ТОВ "Промелектроніка" реалізовуються за готівкові кошти, без відображення їх в документах бухгалтерського обліку підприємств та податкової звітності.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро розслідує 22 кримінальних провадження щодо можливих зловживань службовцями підприємств, що входять до ДК "Укроборонпром".

Економічна правда