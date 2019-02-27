Всі розділи
Укр / Рус

Ощадбанк продає 5 елеваторів за півмільярда

Середа, 27 лютого 2019, 16:45
 

Державний "Ощадбанк" продає п'ять елеваторів, три земельні ділянки та нерухомість збанкрутілого одеського агрохолдингу "Агроінвестгруп", які виступали заставою за кредитами компанії.

Про це йдеться на сторінці лота в системі СЕТАМ.

Аукціон відбудеться 18 березня. Стартова ціна лота - 538,8 млн грн. Крок аукціону - 5,49 млн грн.

В заставі у банку - п'ять елеваторів загальною потужністю 250 тис тонн зберігання, які розміщені в Білгород-Дністровському, Овідіопольському, Березівському, Арцизькому районах і в м. Ізмаїл Одеської області.

Крім того, в заставі знаходяться чотири земельні ділянки площею 60,5 га, комерційна нерухомість площею 2,7 тис кв. м і будинок площею 1,032 тис кв м. Крім того, в лот включена виробничо-складська база хлібоприймального підприємства та 15 одиниць рухомого майна.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Ощадбанк
powered by lun.ua
Матеріали за темою
Як отримати субсидію готівкою непенсіонеру 22 лютого 2019, 13:20
Як працюватиме виплата субсидій готівкою 19 лютого 2019, 13:50
Dragon Capital придбав у "Ощадбанку" логістичний комплекс під Києвом 18 лютого 2019, 12:25
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті