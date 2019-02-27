Ощадбанк продає 5 елеваторів за півмільярда

Державний "Ощадбанк" продає п'ять елеваторів, три земельні ділянки та нерухомість збанкрутілого одеського агрохолдингу "Агроінвестгруп", які виступали заставою за кредитами компанії.

Про це йдеться на сторінці лота в системі СЕТАМ.

Аукціон відбудеться 18 березня. Стартова ціна лота - 538,8 млн грн. Крок аукціону - 5,49 млн грн.

В заставі у банку - п'ять елеваторів загальною потужністю 250 тис тонн зберігання, які розміщені в Білгород-Дністровському, Овідіопольському, Березівському, Арцизькому районах і в м. Ізмаїл Одеської області.

Крім того, в заставі знаходяться чотири земельні ділянки площею 60,5 га, комерційна нерухомість площею 2,7 тис кв. м і будинок площею 1,032 тис кв м. Крім того, в лот включена виробничо-складська база хлібоприймального підприємства та 15 одиниць рухомого майна.

Економічна правда