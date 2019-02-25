Приватний оператор вперше склав конкуренцію "Укрзалізниці" на ProZorro

Після того, як "Укрзалізниця" почала здавати вагони в оренду через аукціони на електронному майданчику ProZorro, приватні оператори залізничних вагонів теж захотіли використовувати цей інструмент.

Про це повідомив директор з економіки та фінансів АТ "Укрзалізниця" Андрій Рязанцев у Facebook.

Компанія "Промвагонтранс", яка володіє 400 зерновозами моделі 19-7053-02, виставила перші 5 приватних вагонів. Це оголошення було розміщено в системі ProZorro 19 лютого. До 3 березня по ньому приймаються пропозиції, 4 березня відбудеться аукціон.

В ході торгів 22 лютого 2019 року відбулося 13 торгів з продажу послуг з використання вагонів власності АТ "Укрзалізниця" на ProZorro. Клієнтам було запропоновано в цілому ще 50 зерновозів і 150 піввагонів. В ході аукціонів учасники запропонували велику вартість початкової.

Вартість послуг користування зерновозів склала від 3050,02 до 3400,01 грн при стартовій вартості 1055 грн, а піввагона - від 985 до 1025 грн при стартовій вартості 819 грн.

З огляду на торги, які відбулися раніше, середня ціна на напіввагон становить - 1087,82 грн, хопер-зерновоз - 3273,12 грн.

Нагадаємо:

Раніше холдинг Веревського купив найбільшого після "Укрзалізниці" власника зерновозів, а до цього запустив альтернативу "Укрзалізниці". Замість того, щоб подавати заявки на вивезення зерна "Укрзалізниці", компанія запропонувала агрокомпаніям формувати потяги самостійно за допомогою онлайн-платформи.

У кінці жовтня 2018 року Верховна Рада відхилила законопроект про появу приватних локомотивів на залізниці.

Голова правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов вважає, що залучення приватної тягиможе поховати "Укрзалізницю".

Економічна правда