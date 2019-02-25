Pinterest розраховує на оцінку в 12 мільярдів доларів у ході IPO — ЗМІ
Соціальний фотосервіс Pinterest подав заявку на проведення IPO.
Про це повідомляє Businessinsider з посиланням на The Wall Street Journal.
Згідно з інформацією WSJ, Pinterest планує стати публічною в червні і вийти на рівень капіталізації приблизно в 12 млрд доларів.
Компанія співпрацює з Goldman Sachs і JPMorgan Chase по організації IPO, в січні проводилися переговори з банкірами.
За підсумками останнього раунду фінансування у червні 2017 року вартість Pinterest становила 12,3 млрд доларів.
За даними Bloomberg, в ході IPO компанія може залучити близько 1,5 млрд доларів.
Сервіс Pinterest був запущений в 2010 році. У вересні 2018 року його місячна аудиторія перевищила 250 млн активних користувачів. Компанія заробляє на рекламі: за даними WSJ, в 2018 році виручка Pinterest збільшилася на 50% і досягла 700 млн доларів.
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