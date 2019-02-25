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Pinterest розраховує на оцінку в 12 мільярдів доларів у ході IPO — ЗМІ

Понеділок, 25 лютого 2019, 14:56
 

Соціальний фотосервіс Pinterest подав заявку на проведення IPO.

Про це повідомляє Businessinsider з посиланням на The Wall Street Journal.

Згідно з інформацією WSJ, Pinterest планує стати публічною в червні і вийти на рівень капіталізації приблизно в 12 млрд доларів.

Компанія співпрацює з Goldman Sachs і JPMorgan Chase по організації IPO, в січні проводилися переговори з банкірами.

За підсумками останнього раунду фінансування у червні 2017 року вартість Pinterest становила 12,3 млрд доларів.

За даними Bloomberg, в ході IPO компанія може залучити близько 1,5 млрд доларів.

Сервіс Pinterest був запущений в 2010 році. У вересні 2018 року його місячна аудиторія перевищила 250 млн активних користувачів. Компанія заробляє на рекламі: за даними WSJ, в 2018 році виручка Pinterest збільшилася на 50% і досягла 700 млн доларів.

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