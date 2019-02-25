Порошенко поіронізував, що "підкупатиме" пенсіонерів ще 5 років

Пенсіонери, які одержують мінімальну пенсію, отримають компенсацію за невиплачену індексацію – і влада планує підвищувати пенсії наступні 5 років.

Про це президент Петро Порошенко заявив на нараді у Пенсійному фонді 25 лютого.

Він пояснив, що у держави з'явилися кошти на це: "12 кварталів поспіль йде економічне зростання. Економічне зростання у 2018 році складало 3,4%".

Нарада з питань індексації пенсій. Ми починаємо новий етап у реформі пенсійної системи – запроваджуємо автоматичну індексацію, яка вестиметься щороку. Усі

урядові структури готові до її реалізації. #УрядГройсмана pic.twitter.com/x46ruNqe7v — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 25 февраля 2019 г.

"74% отримувачів – пенсіонери, і сьогодні вони зможуть отримати додатково до пенсій ще й субсидію готівкою", – зазначив президент.

"З 1 березня відбудеться індексація пенсій. Для окремих категорій громадян підвищення вже відбулося – наприклад, для військових пенсіонерів, але з 1 березня відбудеться індексація, яка проходитиме постійно, оскільки в державі внаслідок реформ з'явився ресурс", – сказав він..

Але, за словами Порошенка, індексація буде більшою для тих, хто працював довго і мав високу зарплату, і меншою – для тих, хто працював менше. Тому для останніх передбачили іншу виплату.

"Від пільгового розмитнення "євроблях" надійшло майже 13,6 мільярдів гривень, майже 6 мільярдів – за програмою старих автомобілів, які ми можемо зараз використати на підтримку пенсіонерів. Кому? Тим, хто найменш захищений – хто отримує найменшу пенсію", – заявив Порошенко

"Наші опоненти кажуть, що це буде підкуп. Так, ми всі наступні 5 років, у рамках нашої боротьби з бідністю, будемо "підкупати": пенсіонерів, збільшуючи їм пенсії; людей праці, збільшуючи їм зарплати; родини й багатодітних матерів, збільшуючи їм пособія", – сказав він.

Ми підвищуємо пенсії. Опоненти кажуть - це підкуп. Так, 5 наступних років будемо підкуповувати пенсіонера, збільшуючи пенсію. Людей праці - збільшуючи їм зарплату. Матерів - збільшуючи їм виплати. Це - стратегія боротьби з бідністю, але не пустими обіцянками, а виконанням роботи — Петро Порошенко (@poroshenko) 25 февраля 2019 г.

"Це є наша стратегія боротьби з бідністю. Але не пустими обіцянками, а вже виконанням зробленої великої роботи. Гроші, які зараз буде спрямовано на виплату пенсіонерам, які отримують найнижчу пенсію – менше або на рівні з мінімальною – вже є на рахунку Пенсійного фонду", – додав Порошенко.

За його словами, буде здійснено виплати для тих, хто отримує менше мінімальної й мінімальну пенсію, на суму понад 2400 гривень.

Українська правда