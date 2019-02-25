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Порошенко поіронізував, що "підкупатиме" пенсіонерів ще 5 років

Понеділок, 25 лютого 2019, 10:36

Пенсіонери, які одержують мінімальну пенсію, отримають компенсацію за невиплачену індексацію – і влада планує підвищувати пенсії наступні 5 років.

Про це президент Петро Порошенко заявив на нараді у Пенсійному фонді 25 лютого.

Він пояснив, що у держави з'явилися кошти на це: "12 кварталів поспіль йде економічне зростання. Економічне зростання у 2018 році складало 3,4%".

"74% отримувачів – пенсіонери, і сьогодні вони зможуть отримати додатково до пенсій ще й субсидію готівкою", – зазначив президент.

"З 1 березня відбудеться індексація пенсій. Для окремих категорій громадян підвищення вже відбулося – наприклад, для військових пенсіонерів, але з 1 березня відбудеться індексація, яка проходитиме постійно, оскільки в державі внаслідок реформ з'явився ресурс", – сказав він..

Але, за словами Порошенка, індексація буде більшою для тих, хто працював довго і мав високу зарплату, і меншою – для тих, хто працював менше. Тому для останніх передбачили іншу виплату.

"Від пільгового розмитнення "євроблях" надійшло майже 13,6 мільярдів гривень, майже 6 мільярдів – за програмою старих автомобілів, які ми можемо зараз використати на підтримку пенсіонерів. Кому? Тим, хто найменш захищений – хто отримує найменшу пенсію", – заявив Порошенко

"Наші опоненти кажуть, що це буде підкуп. Так, ми всі наступні 5 років, у рамках нашої боротьби з бідністю, будемо "підкупати": пенсіонерів, збільшуючи їм пенсії; людей праці, збільшуючи їм зарплати; родини й багатодітних матерів, збільшуючи їм пособія", – сказав він.

"Це є наша стратегія боротьби з бідністю. Але не пустими обіцянками, а вже виконанням зробленої великої роботи. Гроші, які зараз буде спрямовано на виплату пенсіонерам, які отримують найнижчу пенсію – менше або на рівні з мінімальною – вже є на рахунку Пенсійного фонду", – додав Порошенко.

За його словами, буде здійснено виплати для тих, хто отримує менше мінімальної й мінімальну пенсію, на суму понад 2400 гривень.

Українська правда

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Порошенко пенсії

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