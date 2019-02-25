Brexit можуть відкласти до 2021 року - джерела в ЄС

У ЄС розглядають можливість відкласти вихід Великої Британії з блоку на два роки.

Про це пише The Guardian з посиланням на високопосадовців ЄС.

Brexit запланований на 29 березня 2019 року, після чого повинен початися 21-місячний перехідний період. Премʼєрка Британії Тереза Мей відклала голосування щодо угоди з ЄС до 12 березня. Троє британських міністрів заявили, що Brexit має бути відкладений, якщо парламент не проголосує за угоду найближчими днями.

"Заміна 21-місячного перехідного періоду додатковим часом як державі-члену дозволить Великій Британії та ЄС розробити свої плани на майбутні відносини з метою зміни суперечливого ірландського механізму "бекстоп", - йдеться у матеріалі.

Прихильниками перенесення виходу Британії з ЄС називають президента Європейської ради Дональда Туска і генерального секретаря Єврокомісії Мартіна Зельмайра. Зазначається, що Брюссель хоче уникнути короткого відтермінування Brexit на користь довгого, якщо це відбудеться.

ЄС може проголосувати за перенесення Brexit, якщо Лондон зробить відповідне звернення і висловить готовність внести зміни в плани щодо виходу з Євросоюзу.

"Бекстоп" передбачає, що Велика Британія залишиться в митному союзі з ЄС до тих пір, поки не буде досягнуто нової торговельної угоди між Лондоном і Брюсселем.

В цьому випадку Північна Ірландія залишиться частиною внутрішнього європейського ринку, що дозволить уникнути встановлення жорсткого кордону між Північною Ірландією та Ірландською Республікою.

Європейська правда