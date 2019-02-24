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Частка ЄС в українському експорті наближається до 50% - Порошенко

Неділя, 24 лютого 2019, 14:09

Частка Європейського Союзу в загальній структурі українського експорту стрімко наближається до 50% і становить зараз 42,6%.

Про це заявив президент Петро Порошенко під час виступу на засіданні Ради регіонального розвитку Львівщини в суботу, повідомляє "Укрінформ".

"Частка Європейського Союзу в загальній структурі українського експорту вже зараз складає 42,6% і стрімко наближається до 50%. Уявіть, 50% українського експорту — це найбільший у світі, найнадійніший, найзаможніший ринок ЄС", - розповів Порошенко.

Він підкреслив, що у 2018 році під час війни Україна продала до Євросоюзу більше товарів, ніж будь-коли за українську історію. За словами президента, лідером у цьому є Львівщина.

Він зазначив, що частка Євросоюзу в загальному експорті Львівської області складає 78,6%. Лише за 2017 рік експорт збільшився на 22%.

Нагадаємо, експорт українських товарів до країн Європейського Союзу у 2018 році становив 20,2 мільярда доларів.

Раніше Міністерство економічного розвитку показало структуру експорту товарів до ЄС.

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ЄС Порошенко

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