Справу Омеляна передали в суд

Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерувала обвинувальний акт стосовно міністра інфраструктури Володимира Омеляна в Солом’янський районний суд Києва.

Про це 22 лютого повідомляє прес-служба НАБУ, не називаючи імені міністра, але вказуючи посаду.

"Обвинувальний акт стосовно міністра інфраструктури, якому інкримінується незаконне збагачення та декларування недостовірної інформації (ч.3 ст.368-2 та ст.366-1ККУ), скеровано до Солом’янського районного суду Києва для розгляду по суті", - зазначили у відомстві.

У САП повідомляють, що "працюючи виключно на держслужбі, обвинувачений не міг заощадити достатньо коштів, щоб у 2015 році придбати новий автомобіль преміум класу за понад 1,4 млн гривень та зберігати готівкою 90 тисяч доларів та 25 тисяч євро".

Детективи НАБУ стверджують, відомості в деклараціях міністра відрізняються від достовірних на понад 8 млн гривень.

Нагадаємо:

13 вересня 2018 року детективи НАБУ повідомили Омеляну про підозру в незаконному збагаченні й декларуванні недостовірної інформації. Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

Омелян заявив, що доводитиме свою невинуватість у суді і повідомив, що на нього здійснювався тиск з боку НАБУ і йому відомо про факти співпраці керівництва НАБУ з українськими політиками.

У листопаді НАБУ та САП завершили розслідування кримінального провадження стосовно Омеляна.