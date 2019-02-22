В Україну ввозили за злочинною схемою елітні авто
Слідчі Державного бюро розслідувань викрили схему незаконного ввезення в Україну елітних автомобілів без сплати обов'язкових митних платежів.
Про це повідомила прес-служба Державного бюро розслідувань.
Схема була організована за участю співробітників Львівської митниці і була гранично проста. Автомобілі преміум-класу потрапляли на територію України в режимі тимчасового ввезення, або з документами дипломатичних представництв іноземних держав, що дозволяло не сплачувати митні платежі при ввезенні.
Потім виготовлялися фальшиві документи про митну вартість та походження автомобілів. Насамкінець номери вузлів і агрегатів просто перебивалися під наявні документи на залучених в злочинну схему СТО.
Після цього як би вже "легальні" автомобілі йшли в продаж на території України.
Такий факт виявили на прикладі автомобіля "Мерседес". ДБР встановило, що держбюджет недоотримав майже 658 тисяч гривень - і це лише на одному автомобілі.
На Львівській митниці і за місцем проживання посадових осіб митниці проведено обшуки. ДБР встановлює кількість ввезених автомобілів і простежує весь ланцюжок задіяних у злочинній схемі осіб.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом зловживання владою або службовим становищем (ст. 364 КК) здійснює територіальне управління ДБР в Києві; процесуальне керівництво - Генеральна прокуратура; оперативне супроводження - Головне управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ.
Економічна правда
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