ФРС заявила про готовність відновити купівлю казначейських облігацій

Представники Федеральної резервної системи очікують, що в 2019 році завершиться скорочення балансу регулятора.

Про це пише Bloomberg.

Опублікований протокол засідання центробанку, що відбувся 29-30 січня, показав, що "майже всі учасники" погодилися, що краще зупинити скорочення балансу в цьому році.

Такий крок порадує інвесторів, які побоюються, що цей процес завдає шкоди економіці.

Новини про процентні ставки були менш сприятливими для фінансового ринку, деякі учасники якого вважають, що наступним кроком може стати зниження процентних ставок.

Представники ФРС розділилися в думках щодо того, що їм потрібно для чергового підвищення ставки. Пропозицій щодо пом'якшення монетарної політики не звучало.

Значна частина дискусії представників ФРС була присвячена ризикам для економіки США, включаючи уповільнення зростання в Китаї та Європі, ослаблення ефекту від фіскальних стимулів, торгові протиріччя та складності з виходом Великобританії з Європейського союзу.

У протоколі також закріплено намір діяти обережно і відображено докладне обґрунтування "терплячого" підходу при прийнятті рішення про те, коли і як слід коригувати політику далі.

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Нагадуємо:

Наразі ФРС щомісячно скорочує свої вкладення на 50 млрд доларів. Президент США Дональд Трамп піддав критиці такі дії голови ФРС Джерома Пауелла.

Рішення скорочувати обсяг вкладень ФРС прийняла ще у вересні 2017 року, коли нею керувала Джанет Йеллен. Тоді активи ЦБ становили 4,5 трлн дол.

Скорочення активів почалося з 10 млрд доларів на місяць шляхом відмови від щомісячного реінвестування в казначейські папери США.

За нинішніх темпів скорочення балансу, що, швидше за все, займе до 3,5 років, він буде доведений до 2,5 трлн доларів.