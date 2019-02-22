За рік в Україну ввезли 633 Tesla, найдорожчі купив холдинг Косюка

Протягом 2018 року в Україну було ввезено 633 електромобілі Tesla.

Про це повідомляють "Наші гроші" з посиланням на джерело у Державній фіскальній службі України.

Це вчетверо більше від 140 штук у 2017 році та всемеро більше від 84 штук у 2016 році.

Більшість з усіх ввезених автівок Tesla позначені як вживані та/або пошкоджені в ДТП.

Чотири з десяти найдорожчих Tesla завіз агрохолдинг "Миронівський хлібопродукт" ("МХП") мільярдера Юрія Косюка, пов'язані з яким компанії отримали найбільші державні дотації у 2018 році.

Це позашляховик Model X за 182 тис доларів і три седани Model S за 177 тис доларів, 176 тис доларів і 137 тис доларів. Усі чотири автівки – нові, непошкоджені, 2018 року випуску.

У грудні Україну внесли у список країн, куди можлива доставка Tesla Model 3.

У листопаді 2018 року Рада до кінця 2022 року звільнила ввезення в Україну транспортних засобів, оснащених лише електродвигунами, від сплати ПДВ. Натомість, акциз розраховується відповідно до так званого закону "про євробляхи" №8487, який спрощує ввезення імпортних авто в Україну, - 1 євро за 1 кВт ємності електричного акумулятора.

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