"Укрзалізниця" призначила 17 додаткових поїздів до 8 березня

"Укрзалізниця" призначила 17 додаткових поїздів за найбільш популярними напрямками до Міжнародного жіночого дня, який відзначається 8 березня.



Про це повідомляється на сайті компанії.

Додаткові поїзди курсуватимуть із Києва до Львова, Ковеля, Ужгорода, Чернівців, Дніпра, Одеси та в інших напрямках. Робота з призначення додаткових поїздів триває.



Додатковий поїзд №191/192 Київ - Львів курсуватиме 8 та 10 березня з відправленням із Києва о 7:42 і прибуттям до Львова о 17:49. У зворотному напрямку поїздвирушатиме о 11:57 і прибуватиме до Києва о 21:44.



Поїзд №197/198 Київ - Ковель відправиться в рейс 10 березня із Києва о 07:08 із прибуттям до Ковеля о 16:58. З Ковеля поїзд відправиться о 11:27 та прибуде до Києва о 20:45.



Поїзд №207 Київ - Ужгород здійснить рейси до Ужгорода 7 і 9 березня, в зворотному напрямку - 6, 8 і 10 березня. Поїзд відправлятиметься з Києва о 16:12 і прибуватиме до Ужгорода о 10:04. З Ужгорода поїзд відправлятиметься о 18:00 і прибуватиме до Києва о 10:32.



Поїзд №235 Київ - Ужгород відправиться з Ужгорода 8 березня о 18:15 і прибуде до Києва о 08:37. З Києва поїзд вирушить 9 березня о 20:28 і прибуде до Ужгорода о 11:59.



Поїзд №219/220 Київ - Івано-Франківськ - Чернівці курсуватиме до Києва 8 березня, до Чернівців - 8 і 10 березня. Відправлення з Чернівців о 22:30, прибуття до Києва о 14:47. З Києва поїзд вирушить о 01:31 і прибуде до Чернівців о 17:12.



Поїзд №249/250 Київ - Івано-Франківськ - Чернівці 8 березня о 19:15 відправиться до Києва з Чернівців, прибуде о 12:32. У зворотному напрямку відправиться 9 та 10 березня о 15:09 та прибуде до Чернівців о 08:15.



Додатковий поїзд №204/203 Жмеринка - Київ відправиться в рейс зі Жмеринки 7 березня о 10:49 та прибуде до Києва о 14:47. Рейс до Києва відбудеться 11 березня о 16:12 з прибуттям до Києва о 21:33.



Поїзд №294/294 Хмельницький - Київ здійснить рейс до Києва 7 березня з відправленням о 13:21 і прибуттям о 19:59. 11 березня поїзд відправиться зі столиці о 10:11 і прибуде до Хмельницького о 15:10.



Поїзд №162/161 Київ - Миколаїв курсуватиме до Миколаєва 7 і 11 березня, з відправленням з Києва о 14:35 і прибуттям до Миколаєва о 4:56. Відправлення з Миколаєва 6 і 10 березня призначено на 21:40, прибуття до Києва - на 12:39.



Поїзд №223/224 Київ - Одеса курсуватиме 8 і 10 березня. Відправлення з Києва о 08:55, прибуття до Одеси о 18:35. У зворотному напрямку: відправлення з Одеси о 11:07, прибуття до столиці о 20:31.



Поїзд №179 Київ - Дніпро курсуватиме 8 і 10 березня, відправлення з Києва о 08:40 і прибуття до Дніпра о 17:57. У зворотний бік: відправлення з Дніпра о 12:20, прибуття до Києва о 22:04.



Додатковий поїзд №238/237 Київ - Дніпро курсуватиме до Києва 7 березня з відправленням о 11:53 і прибуттям о 21:04.



Додатковий поїзд №281/282 Дніпро - Київ відправлятиметься 6 березня о 20:42 і прибуватиме до Києва о 04:45. У зворотному напрямку поїзд курсуватиме 11 березня о 21:47 і прибуватиме до Дніпра о 06:20.



Поїзд №258/227 Одеса - Ужгород відправиться з Одеси 7 і 9 березня о 16:54 і прибуде до Ужгорода наступного дня о 11:46. У зворотному напрямку з Ужгорода відправлення призначено на 8 та 10 березня о 13:54, а прибуття до Києва наступного дня о 09:21.



Поїзд №168 Львів - Одеса курсуватиме 8 та 10 березня з відправленням зі Львова о 09:16 і прибуттям до Одеси о 20:29. З Одеси поїзд відправлятиметься о 10:04 і прибуватиме до Львова о 21:05.



Поїзд №205 Покровськ - Харків курсуватиме з 6 до 11 березня з відправленням з Покровська о 09:20 і прибуттям до Харкова 14:49. Відправлення з Харкова призначено на 16:35, прибуття до Покровска - на 22:01.



Додатковий поїзд №163 Київ - Харків курсуватиме 10 березня. Він відправиться з Києва о 6:53 і прибуде до Харкова о 13:36. У зворотному напрямку поїзд вирушить о 14:03 і прибуде до Києва о 22:19.

Нагадаємо, раніше "Укрзалізниця" запустила новий склад поїзда Київ-Лисичанськ з оновлених вагонів у новій корпоративній колористиці.