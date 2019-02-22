Італія оштрафувала Ryanair і Wizzair на мільйони євро

Італійський антимонопольний комітет вирішив, що авіаперевізники Ryanair і Wizzair повинні сплатити штраф у розмірі 3 і 1 мільйон євро відповідно за запровадження нових правил перевезення ручного багажу.

Про це повідомляє Euronews.

"Ручна поклажа є важливим елементом обслуговування повітряного транспорту, і її транспортування повинно бути дозволене без додаткових витрат", - йдеться у заяві італійського антимонопольного комітету.

Італійський регулятор визнав, що запроваджені з 1 листопаді 2018 року правила стосовно багажу є неправильною торгівельною практикою, яка вводить клієнтів в оману у питанні ціни квитка.

"Запит на додаткову оплату невід'ємних елементів повітряного транспорту, таких як ручний багаж, дає помилкове уявлення про реальну ціну на квитки і вводить в оману споживача", - заявляв раніше антимонопольний комітет.

Нова політика компаній передбачає, що пасажири, які не купили пріоритетну посадку, зможуть взяти на борт тільки невеликий предмет з габаритами до 40х30х20см.

"Звідси і обман для споживачів, оскільки ціна, що підлягає оплаті в кінці процесу бронювання, майже завжди буде вищою, ніж тариф, представлений на початку процесу".

Регулятор вимагає, щоб компанії виконали його рішення протягом 60 днів.

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Європейська правда