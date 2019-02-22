Японський зонд осідлав астероїд

Японський міжпланетний зонд "Хаябуса-2" успішно сів на поверхню астероїда Рюгу.

Про це повідомило 22 лютого Японське агентство аерокосмічних досліджень (JAXA).



"Хаябуса-2" взяв на Рюгу зразки порід для подальшої доставки їх на Землю.

Опубліковано зображення, зроблене при посадці о 7:30 п'ятниці, на висоті 30 м від поверхні.

Астероїд Рюгу перебуває за 340 млн км від Землі. Його діаметр становить усього близько 900 метрів, зазначає "Інтерфакс-Україна".

Зонд "Хаябуса-2", який важить близько 600 кг, запустили до астероїда Рюгу 3 грудня 2014 року з космодрому на японському острові Танегасіма.

28 червня 2018 року "Хаябуса-2" наблизився до астероїда на відстань близько 20 км. У наступні місяці зонд вивчав поверхню астероїда і робив знімки.

Спершу передбачалося, що міжпланетний зонд здійснить посадку в жовтні 2018 року, та обране місце виявилося надто скелястим – і фахівцям JAXA довелося шукати інше. Їм вдалось знайти рівний майданчик діаметром близько 6 метрів, де можна успішно посадити зонд для збору зразків та експериментів.

21 лютого зонд почав повільно наближатися до поверхні астероїда, а 22 лютого "приземлився". Загалом зонд має пробути поблизу астероїда 18 місяців.

Зонд має тричі сісти на астероїд для взяття проб з його поверхні, після чого до 2020 року він повернеться на Землю.

21 вересня минулого року була здійснена перша в історії успішна м'яка посадка на Рюгу дослідницьких апаратів - посадочних модулів-роботів Rover-1A і Rover-1B.

У жовтні зонд "Хаябуса-2" висадив на поверхню Рюгу 10-кілограмовий посадковий модуль MASCOT, розроблений Німецьким авіаційно-космічним центром. Апарат пропрацював на астероїді більше 17 годин, тричі змінивши своє місце.

Нагадаємо, у серпні 2014 року апарат "Розетта", запущений у 2014 році, вперше в історії підійшов упритул до комети, а 12 листопада на поверхню комети 67P, відкритої українцем Климом Чурюмовим та таджичкою Світланою Герасименко, сів менший апарат "Філи".

Місія "Розетта" завершилася 30 вересня 2016 року.

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Українська правда