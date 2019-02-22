Очікуване роками рішення про вивезення небезпечних пестицидів нарешті у силі

Кабмін дозволив утилізацію непридатних та заборонених до використання пестицидів за кордоном, на це рішення агрохімічний бізнес чекав майже 4 роки.

Про це повідомляється на сайті Європейської Бізнес Асоціації.

Постанову №1212 "Про внесення зміни до пункту 11 Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням" було прийнято ще 21 листопада 2018 року, опубліковано документ тільки 19 лютого.

"До 2015 року вони експортувалися в країни ЄС, зокрема, Польщу, Великобританію та Францію, які мають необхідні потужності для екологічно безпечного знищення ЗЗР. Але через законодавчі прогалини механізм транскордонного перевезення в рамках Базельської конвенції у нас було заблоковано", - нагадали у ЄБА.

З того часу Мінприроди не видавало висновку та повідомлення на транскордонне перевезення непридатних пестицидів.

Це призвело до накопичення великої кількості таких відходів на території України. За різними даними, до 13 тисяч тон. Крім того, до фактичної неможливості безпечного знищення фальсифікату.

Тепер Мінприроди отримало необхідне законодавче підґрунтя для видачі відповідних документів на здійснення транскордонного перевезення непридатних засобів захисту рослин на утилізацію.

Нагадаємо, в Україні ще з часів колишнього СРСР накопичилося понад 8,5 тис. тонн непридатних для використання та заборонених до застосування пестицидів.

До 2013 року механізм Базельської конвенції в Україні частково працював і бізнес міг вивозити непридатні відходи закордон для утилізації.

Навіть в країнах ЄС існує лише декілька заводів, які можуть утилізувати такий вид небезпечних відходів, адже це дуже складна та інвестиційно затратна технологія.

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Економічна правда