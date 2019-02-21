ДБР викрило злочинну схему ввезення елітних авто

Державне бюро розслідувань викрило схему незаконного ввезення в Україну елітних автомобілів через Львівську митницю.

Про це повідомляє прес-служба ДБР.

Слідчі бюро з'ясували, що автомобілі преміум-класу потрапляли в Україну в режимі тимчасового ввезення або з документами дипломатичних представництв іноземних держав.

"Тобто не сплачувалися обов’язкові митні платежі під час ввезення на митну територію Україну", - пояснюють у ДБР.

За словами слідчих, на автівки виготовлялися підроблені документи про митну вартість та походження, а номери вузлів та агрегатів перероблялися під наявні свідоцтва власності в автомайстернях.

Після цього, зазначають у бюро, автомобілі з підробленими документами та номерами продавалися на території України.

"Зокрема, слідчі викрили факт незаконного ввезення автомобілю "Мерседес", внаслідок чого державний бюджет недоотримав 658 тисяч гривень", - розповіли у прес-службі.

За її даними, наразі проведено обшуки у службових приміщеннях Львівської митниці, а також за місцем проживання її службових осіб. Встановлюється кількість автомобілів, які були незаконно ввезені в Україну, та загальні збитки, завдані державі.

Українська правда