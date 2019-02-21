Українським IT–фахівцям оплатять 5 днів в Естонії для пошуку роботи

Естонський уряд запускає програму пошуку IT-талантів з усього світу Work in Estonia.

Про це повідомляє ain.ua.

Тим, хто пройде відбір, оплатять проїзд і проживання в Естонії на час проходження інтерв'ю в провідних IT-компаніях країни.

Це вже друга така програма - вперше її провели в 2018 році. Тоді у Work in Estonia відібрали 5,5 тисячі фахівців з усього світу. 23 з них вирушили в п'ятиденний технологічний тур по Естонії з відвідуванням найбільших естонських IT-компаній. За підсумками співбесід в цих компаніях, 8 осіб залишилися працювати в Естонії.

В цьому році талантів шукають вже 14 естонських компаній: Taxify, TransferWise, Malwarebytes, "Swedbank Естонія", Pipedrive, Monese, Veriff, Starship Technologies, Thorgate Digital, Finestmedia, Icefire, Alien Gain (petPawal), Genius Sports і Mooncascade.

На 1,3 млн мешканців Естонії в країні припадає 4 компанії, які подолали рубіж вартості в 1 млрд доларів доларів: Skype, Playtech, TransferWise і Taxify.

"Не дивлячись на розміри країни, Естонія має надрозвинені цифрові технології. IТ-спільнота країни розвинена настільки, що тут можна пити каву з керівниками ІТ-гігантів, придумувати ідеї для проектів, а потім разом братися за їх розробку", - коментує керівниця проекту Career Hunt Каїса-Тріїн Косенкраніус.

Щоб взяти участь у програмі, необхідно подати заявку до 21 березня 2019 року.

Нагадуємо:

Українці відкрили 287 компаній в Естонії в 2018 році - і залишилися лідерами за цим показником серед іноземців.