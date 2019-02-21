Кандидати в президенти поповнили держбюджет на 110 мільйонів
Зареєстровані кандидати на посаду президента України перерахували на спеціальний рахунок Держказначейства 112,5 мільйона гривень.
Про це повідомила голова Державної казначейської служби Тетяна Слюз, передає Liga.net.
"Якщо розділити, виходить 45, а не 44 кандидата. Це викликано тим, що деяких кандидатів ЦВК не зареєструвала, але вони встигли зробити частину своїх внесків", - сказала Союз.
Вона нагадала, що внески повернуть лише двом кандидатам (або їх партіям), які вийдуть до другого туру.
Решта грошей буде зарахована по дохідній частині загального фонду держбюджету.
Вибори президента України пройдуть 31 березня 2019 року. На цей день призначений перший тур голосування за кандидатів на посаду голови держави.
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