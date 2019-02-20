З'явився мобільний додаток для споживачів електроенергії
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, презентувала мобільний додаток "Енергетика онлайн".
Про це повідомила голова Нацкомісії Оксана Кривенко у Facebook.
За допомогою додатку споживач зможе не тільки дізнатись інформацію про тарифи, але й оперативно надіслати скаргу та оцінити якість обслуговування.
НКРЕКП в свою чергу буде приймати до уваги думку користувачів мобільного додатку та керуватиметься отриманою інформацією при роботі з ліцензіатами.
"Фактично ми залучаємо споживачів у процеси регулювання", - зазначила Кривенко. За її словами, головна задача регулятора - створення ефективних енергетичних ринків, де в центрі уваги перебуватиме споживач.
Раніше Кривенко відповіла на топ-7 найбільш актуальних запитань щодо припинення та відновлення електропостачання.
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