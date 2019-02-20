Франція оштрафувала найбільший швейцарський банк на 3,7 мільярда євро

Французький суд оштрафував найбільший швейцарський банк UBS на 3,7 мільярда євро за відмивання грошей і наказав сплатити 800 млн євро судових витрат.

Про це повідомляє Le Figaro.

Суд задовольнив клопотання французької прокуратури, яка вимагала оштрафувати UBS на 3,7 млрд євро.

Сума штрафу стала рекордною в історії французького правосуддя, якщо йдеться про справи щодо ухиляння від сплати податків.

Французьке відділення банку (UBS France) також було оштрафоване на суму в 15 млн євро.

Юристи банку пообіцяли оскаржити рішення французького суду.

За даними слідчих, банк організував схему ухиляння сплати від податків для заможних клієнтів з Франції в період з 2004 по 2011 роки, даючи їм можливість відкривати рахунки в Швейцарії без попередження французької влади. В результаті махінацій повз державні податкові органи були проведені близько 10 млрд євро.

Європейська правда