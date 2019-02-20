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Незалежний провайдер енергії ETG.UA запустив послугу "Газовий адвокат" для спрощення переходу споживачів природного газу від регіональних газових компаній до приватного постачальнику. Про це повідомила прес-служба компанії.

Як йдеться в повідомленні компанії, актуальність такої послуги викликана наявністю існуючих штучних перешкод, з якими все частіше стикаються споживачі природного газу.

"На сьогоднішній день, з урахуванням міцних позицій регіональних газопостачальних і газотранспортних компаній на ринку природного газу, існує не так багато ефективних механізмів протидії. Найактуальнішим, на наш погляд, є звернення споживача до регулюючих і контролюючих ринок природного газу державних органів", – говорить CEO енергетичного провайдера ETG.UA Володимир Шведкий.

За словами В. Шведкого, в рамках послуги "Газовий адвокат" компанія надає весь необхідний консалтинг з повним супроводом і веденням всієї документації безкоштовно для споживачів ETG.UA.

В тому числі, консультацію споживача, включаючи порядок дій при перевірках газових служб, підготовку пакетів документів і скарг в НКРЕКП і АМКУ і т.п.

Довідка про компанію: Компанія ETG.UA (https://etg.com.ua) – лідер енергетичного ринку природного газу в Україні.

Є українським незалежним провайдером енергії з 2009 року. Компанія спеціалізується на постачанні природного газу та електроенергії для середнього та малого бізнесу.

На поточний момент ETG.UA налічує понад 2200 клієнтів бізнес сектора по всій Україні, для яких діють центри обслуговування споживачів в 17-ти регіонах країни.