Данський банк оголосив про вихід з Росії

Danske Bank оголосив, що закриває свої філії в Росії, Естонії, Литві та Латвії внаслідок підозр у відмиванні грошей через свій естонський підрозділ.

Про це йдеться в повідомленні на сайті банку.

"Ми усвідомлюємо, що серйозний випадок можливого відмивання грошей в Естонії негативно вплинув на естонське суспільство, і ми визнаємо, що естонська філія, на цьому тлі, вважає за краще, щоб Danske Bank припинив свою естонську банківську діяльність", - говорить Єспер Нільсен, тимчасовий генеральний директор Danske Bank.

"Danske Bank протягом деякого часу розглядав майбутнє своєї діяльності в Естонії, Латвії та Литві, а також діяльність у Росії. Danske Bank вирішив закрити всі ці види діяльності", - зазначили в установі.

Danske Bank підозрюється у сприянні масштабному відмивання грошей в своїй естонській філії, через яку в 2007-2015 роках пройшло близько 200 млрд євро сумнівного походження. Частина цих коштів ішла з Росії та інших колишніх республік СРСР.

Скандал вже призвів до відставки глави Danske Bank Томаса Боргена, а в декількох країнах-членах ЄС почався перегляд правил, що регулюють діяльність фінансових установ.

Підозри у відмиванні грошей в Danske Bank розслідуються в Данії, Естонії, Великій Британії, Франції, Німеччини та США.

У вересні 2017 року газета Berlingske написала про те, що Danske Bank отримав 2,4 мільярди тіньових коштів з Азейбарджану. В липні 2018-го з’явилась інформація про те, що в період поміж 2012 та 2015 роками цей же банк отримав 7 мільярдів євро з Росії.

На початку вересня ЗМІ опублікували інформацію про відмивання 28 млрд євро російських коштів.

Джерело у Данії стверджує, що ці кошти були пов’язані з президентом РФ Владіміром Путіним та ФСБ. Частина коштів має стосунок до вбивства Сергія Магнітського у 2009-му році, вважає британський бізнесмен Білл Броудер, колишній роботодавець Магнітського.

Європейська правда