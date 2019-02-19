На хабарі попався топ-посадовець відомого банку

Правоохоронці затримали під час одержання хабара начальника управління активами та майном збанкрутілого банку "Хрещатик".

Про це повідомляє у Facebook речниця генерального прокурора Лариса Сарган.

"Сьогодні "на гарячому" затримано начальника управління активами та майном ПАТ "КБ "Хрещатик" та цивільну особу під час одержання ними хабара у сумі 7000 доларів США", - пише вона.

За словами представниці ГПУ, хабарники підбурювали керівника підприємства до надання неправомірної вигоди ліквідатору "Хрещатика" за укладання договору оренди нежитлових приміщень.

Сарган додала, що в операції з виявлення злочинної схеми брали участь оперативники Генпрокуратури, Нацполіції та СБУ.

Українська правда