ЄБРР реалізує в Україні більше сотні проектів підтримки бізнесу

Найбільший інвестор України – Європейський банк реконструкції та розвитку планує цього року реалізувати в нашій країні близько 160 проектів грантової підтримки для малого і середнього бізнесу.

Про це повідомила керівник напрямку МСБ в Україні ЄБРР Катерина Рігг в ході зустрічі з журналістами, передає УНІАН.

"На цей рік ми плануємо близько 160 проектів. Ми продовжуємо йти глибше в секторальних напрямках і працюємо більше по тренінгам, модульним курсам. Приміром, в агросекторі великий бізнес працюватиме з університетами, для того щоб організувати курси підвищення кваліфікації", - сказала представник ЄБРР.

За її словами, з 2010 року кількість супроводжуваних банком консалтингових проектів для трансформації малого і середнього бізнесу досягла 1 тисячі, і найактивнішими стали компанії харчової промисловості та торгівлі.

Завдяки цим проектам було створено понад 5 тисяч робочих місць, близько 60% компаній зазначили зростання обороту в рази, 19% компаній вийшли на експорт, а 44% компаній по завершенню першого проекту звернулися за консультаційною підтримкою повторно.

У банку пояснили, що претендувати на підтримку ЄБРР можуть офіційно зареєстровані компанії з хорошою діловою репутацією, штатом від 10 до 250 співробітників, що працюють понад два роки та більш ніж на 50% належать громадянам України.

Банк може надати підтримку представникам всіх сфер економіки, крім алкогольної і тютюнової, військово-промислового комплексу і грального бізнесу. В рамках проектів підтримки ЄБРР залучає консультантів з досвідом роботи понад рік, наявністю не менше трьох успішно реалізованих проектів і команди компетентного персоналу.

Підтримка передбачає часткову компенсацію фінансових витрат на послуги рекомендованого ЄБРР консультанта до 50% при роботі з місцевими консультантами, що дозволяє бізнесу в середньому заощадити 6-7 тисяч євро.

Засоби компенсації ЄБРР виплачує у гривнях на розрахунковий рахунок компанії. При залученні міжнародних консультантів, послуги яких в середньому коштують 60 тисяч євро, компанія платить лише 16% вартості цих послуг, а решту відразу оплачує ЄБРР.

ЄБРР є найбільшим міжнародним фінансовим інвестором в Україні. З початку діяльності в країні в 1993 році банк взяв на себе сукупні зобов'язання по наданню близько 12 мільярдів євро в рамках близько 400 проектів.

У 2016 році ЄБРР підписав угоду з Євросоюзом, яка передбачає отримання банком 40 мільйонів євро для фінансування інформаційно-консультаційної підтримки малого та середнього бізнесу в Україні. В рамках цього проекту ЄБРР відкрив у нашій країні 15 регіональних центрів інформаційної підтримки бізнесу.