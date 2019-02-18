Гройсман розповів про своє бачення ринку землі

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман вважає, що цього року в Україні не запровадять вільний обіг сільгоспземель, оскільки для ухвалення відповідного закону не вистачить голосів у парламенті.

Про це він сказав в інтерв'ю Liga.net.

"Я думаю, ні, для цього не буде голосів", - сказав Гройсман.

Він також зауважив, що політики не готові брати на себе відповідальність і проводити якісну реформу ринку землі.

"До того ж, це зручна тема для спекуляцій на страху людей. Процес має йти еволюційно і бути проговореним з громадянами. Я виступаю за розумне впровадження ринку землі з чіткими умовами. Обмежений обсяг володіння – до 200 га в одні руки плюс 200 га на фермерське господарство. Право власності лише для громадян України. Купувати землю мають фермери, а не холдинги. Створення малих та середніх фермерських господарств – це пріоритет", - додав Гройсман.

Прем’єр-міністр також зауважив, що не можна допустити, щоб великі земельні наділи отримали лише кілька гравців.

Нагадуємо:

4 лютого президент України Петро Порошенко підписав закон про продовження дії земельного мораторію до 2020 року, хоча МЕРТ пропонувало Порошенку ветувати закон.

Водночас, цим законом Кабмін зобов’язано до 1 березня 2019 року подати на розгляд Парламенту законопроект "Про обіг земель".

У грудні 2018 року робоча група аграрного комітету Верховної Ради також підготувала своє бачення формату ринку землі.

22 серпня 2018 року вступило в силу рішення Європейського суду, згідно з яким мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення визнаний таким, що порушує права людини. Конституційний суд України відмовився оцінювати конституційність мораторію, незважаючи на рішення ЄСПЛ.

Громадську коаліцію за скасування мораторію на землю створено 21 червня 2018 року. Серед ініціаторів та членів Коаліції – Центр економічної стратегії, Український клуб аграрного бізнесу, Незалежна асоціація банків України, Українська Гельсінська спілка за права людини, Асоціація "Укрсадпром", Спілка українських підприємців, Насіннєва асоціація України, Стратегічна група радників з підтримки реформ (SAGSUR) та інші.

Повний текст меморандуму та склад учасників коаліції читайте у статті на Економічній правді: Чому ми підписали меморандум за скасування мораторію на продаж землі

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