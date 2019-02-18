Ціни на нафту почали тиждень зі зростання

Нафтовий ринок на азіатських торгах у понеділок продовжує підйом після зростання більш ніж на 5% за підсумками минулого тижня, інвестори чекають продовження торгових переговорів США і Китаю.

Про це свідчать дані торгів, передає "Інтерфакс".

Ціна квітневих ф'ючерсів на Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:12 збільшилася на 0,03 долара (0,05%) - до 66,28 долара за барель.

Вартість ф'ючерсу на WTI на березень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) зросла до цього часу на 0,25 долара (0,45%) - до 55,84 долара за барель.

Основної сесії в Нью-Йорку в понеділок не буде в зв'язку з державним святом в США.

За підсумками торгів в п'ятницю контракти на Brent зросли в ціні на 1,68 долара (2,6%) - до 66,25 долара за барель, тоді як WTI подорожчала на 1,18 долара (2,2%), до 55,59 долара за барель. За п'ять сесій котирування Brent збільшилася на 6,7%, WTI - на 5,4%.

Скорочення нафтовидобутку ОПЕК+ на початку року підтримують нафтове ралі, проте "ризики рецесії в значній мірі недооцінені", тому зростання цін може змінитися падінням, вважає головний сировинний аналітик Saxo Bank Оле Хансен.

Експерти Capital Economics також сумніваються в тому, що ралі збережеться до кінця року, і очікують падіння ціни Brent до приблизно 50 доларів за барель.