Російський банк заморозив рахунки нафтового концерну Венесуели - ЗМІ

Керівництво російського Газпромбанку прийняло рішення заморозити рахунки венесуельського державного нафтового концерну Petróleos de Venezuela SA (PDVSA).

Про це в неділю, 17 лютого, з посиланням на власні джерела в банку, повідомило агентство Reuters.

"Рахунки PDVSA на цей час заморожені. Як ви розумієте, операції по ним не можна проводити", - зазначило джерело.

За даними агентства, Газпромбанк має намір цим кроком мінімізувати ризик потрапити під санкції США.

Російський банк вже кілька років веде рахунки PDVSA. У 2013 році венесуельський концерн оголосив, що підписав угоду з Газпромбанком на 1 млрд доларів, які будуть спрямовані на фінансування спільного підприємства Petrozamora. За повідомленнями джерела агентства, рахунки Petrozamora також заморожені.

США ввели санкції проти венесуельської нафтогазової компанії 28 січня. У зв'язку з ними, активи PDVSA на 7 млрд доларів опинилися заблокованими. Метою санкцій є "зміна поведінки" влади Венесуели, заявив глава Мінфіну США.

Європейська правда