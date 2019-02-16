У Росії затримали американського інвестора

У Москві за підозрою у шахрайстві затримали засновника інвестиційної компанії Baring Vostok, громадянина США Майкла Калві.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Зазначається, що у п'ятницю, 15 лютого, суд продовжив тримання під вартою Калві на 72 години. Очікується, що питання про його арешт cуд розгляне у суботу, 16 лютого.

"Слідчі просять про арешт шести осіб, серед них, окрім Калві, четверо росіян та француз Філіп Дельпаль.

Інвестиційний фонд підтвердив затримання своїх співробітників і зазначив, що "дії правоохоронних органів не пов'язані безпосередньо з діяльністю компанії Baring Vostok і інших портфельних компаній", а стосуються комерційного спору, пов'язаного з банком "Східний", - йдеться у повідомленні.

За даними російських ЗМІ, слідчий у суді заявив, що Калві підозрюють у розкраданні у банку "Східний" 2,5 мільярда рублів за допомогою схеми за участю Першого колекторського бюро.