Визначено Топ-5 інтернет-провайдерів за швидкістю
Міжнародна компанія-вимірювач якості інтернету nPerf із Франції оцінила роботу українських інтернет-мереж за підсумками 2018 року.
Про це повідомляє Liga.net.
У 2018 році користувачі nPerf провели 437 305 тестів підключення на дев'яти найбільших інтернет-мережах України.
Найбільша середня швидкість - у Ланет (64,82 Мбіт / сек - download і 66,17 Мбіт / сек - upload).
На другому місці Тріолан з показником 54,56 Мбіт / сек і 56,48 Мбіт / сек відповідно.
Третє місце - O3 - 48,8 Мбіт / сек і 51,17 Мбіт / сек
Четверте місце - Воля (45,45 Мбіт / сек і 27,58 Мбіт / сек).
П'ятірку замикає Київстар - 42,56 Мбіт / сек і 46,67 Мбіт / сек.
Слід зазначити, що за кількістю проведених тестів лідирували Укртелеком, Київстар та Воля.
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