Визначено Топ-5 інтернет-провайдерів за швидкістю

Марихуана в законі: світ захопила "конопляна лихоманка" Для багатьох країн коноплі — це не лише наркотик. Чому ринок медичної марихуани так стрімко зростає, хто в нього інвестує і як технологічний сектор намагається цим скористатися.

Павло Фукс: Я ходив до Тимошенко за боргами Пінчука, Коломойського та Ахметова Як Фукс став впливовим бізнесменом в Росії, чому він повернувся в Україну і що його пов'язує з олігархом Ігорем Коломойським, президентом США Дональдом Трампом і Юлією Тимошенко 90-х років. (рос)