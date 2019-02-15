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Визначено Топ-5 інтернет-провайдерів за швидкістю

П'ятниця, 15 лютого 2019, 20:16
 

Міжнародна компанія-вимірювач якості інтернету nPerf із Франції оцінила роботу українських інтернет-мереж за підсумками 2018 року.

Про це повідомляє Liga.net.

У 2018 році користувачі nPerf провели 437 305 тестів підключення на дев'яти найбільших інтернет-мережах України.

Найбільша середня швидкість - у Ланет (64,82 Мбіт / сек - download і 66,17 Мбіт / сек - upload).

На другому місці Тріолан з показником 54,56 Мбіт / сек і 56,48 Мбіт / сек відповідно.

Третє місце - O3 - 48,8 Мбіт / сек і 51,17 Мбіт / сек

Четверте місце - Воля (45,45 Мбіт / сек і 27,58 Мбіт / сек).

П'ятірку замикає Київстар - 42,56 Мбіт / сек і 46,67 Мбіт / сек.

Слід зазначити, що за кількістю проведених тестів лідирували Укртелеком, Київстар та Воля.

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