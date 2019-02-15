Країни ЄС отримують 17,5% енергії з відновлюваних джерел

На кінець 2017 року частка альтернативної енергетики в ЄС становила 17,5% в порівнянні з 17% в 2016 році і лише 8,5% - в 2004 році.

Про свідчать дані Eurostat, передає Enkorr.

Таким чином, Євросоюз наближається до запланованого показника в 20%, який розраховує досягти не пізніше 2020 року. До 2030 року Євросоюз планує отримувати вже 32% енергії з відновлюваних джерел.

При цьому на поточний момент одинадцять держав ЄС вже досягли цілей 2020 року, відзначили фахівці Eurostat.

Лідером за цим показником є ​​Швеція, яка отримує 54,5% необхідної енергії з відновлюваних джерел. За нею йдуть Фінляндія (41%), Латвія (39%), Данія (35,8%) і Австрія (32,6%).

Найнижчі частки відновлюваних джерел енергії в Люксембурзі (6,4%), Нідерландах (6,6%) і на Мальті (7,2%).

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