"Соєві правки" нищать конкуренцію на агроринку – ЄБА

Так звані "соєві правки", які передбачають скасування відшкодування ПДВ при експорті олійних культур, нищать чесну конкуренцію на аграрному ринку.

Про це йдеться у прес-релізі Європейської бізнес асоціації.

В асоціації наголосили, що вибіркова податкова політика у вигляді бюджетного повернення відшкодування ПДВ при експорті сої та ріпаку лише сільськогосподарським підприємствам-виробникам порушує принципи вільної конкуренції.

"Такий підхід дискримінує права інших компаній-експортерів, малих та середніх фермерів, які також були позбавлені можливості отримувати бюджетне відшкодування ПДВ", - йдеться у повідомленні.

"В результаті, це може призвести до збільшення тіньового ринку зерна в Україні та вплинути на зменшення надходжень в бюджет, адже малі та середні фермери, які не в змозі самостійно експортувати свою продукцію, будуть вимушені реалізовувати товар за готівку", - заявили в ЄБА.

Зазначається, що минулого тижня у Верховній Раді був зареєстрований законопроект №10027, яким пропонується відновити відшкодування ПДВ при експорті олійних культур.

"Експерти Комітету зернових та олійних культур ЄБА розділяють обґрунтування необхідності прийняття цієї законодавчої ініціативи", - відзначили в асоціації.

"Зернова бізнес-спільнота закликає підтримати відповідний законопроект та відновити справедливі умови оподаткування та добросовісну конкуренцію на аграрному ринку", - підсумували в ЄБА.

Нагадаємо, у грудні 2017 року Верховна Рада прийняла так звані "соєво-рапсові правки", якими відмінила відшкодування ПДВ на сою та насіння свиріпи з 1 вересня 2018 року до 31 грудня 2021 року; ріпаку з 1 січня 2020 до 31 грудня 2021 року.

Український малий та середній аграрний бізнес втрачає більше 10 доларів на кожній тоні реалізованої сої в результаті "соєвих правок".

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Економічна правда