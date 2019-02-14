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Конгрес США хоче збільшити допомогу Україні на 75 мільйонів

Четвер, 14 лютого 2019, 20:00

У Конгресі США пропонують збільшити на 75 мільйонів доларів кошторис допомоги, що надається Україні у бюджеті на 2019 рік.

Про це 14 лютого повідомляє прес-служба посольства України в США.

Відзначається, що у Конгресі США представили узгоджений сенатом і палатою представників проект "Закону щодо асигнувань Державного департаменту, зарубіжних операцій та суміжних програм на 2019 фінансовий рік".

Згідно з кошторисом Україні передбачено 445,7 мільйонів доларів, що на 25 мільйонів. перевищує асигнування 2018 року.

Також передбачається можливість виділення коштів під надання Україні кредитних гарантій.

"Таким чином, сукупний обсяг коштів для підтримки України у 2019 бюджетному становитиме 695,7 мільйонів доларів. Це на 75 мільйонів. доларів більше, ніж було передбачено асигнуваннями 2018 року", - йдеться в повідомленні.

Українська правда

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США

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