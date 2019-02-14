У Росії вважають, що Google платить їм недостатньо податків

Держдума Росії зробила конкретні кроки, щоб розібратися з податковими платежами компанії Google в бюджет Росії.

Про це "Інтерфаксу" заявив голова Держдуми РФ В'ячеслав Володін.

"Ми зараз запросили у Федеральної податкової служби додаткову інформацію, обговоримо її з експертами. Тому що питання (про податкові платежі компанії в РФ - Ред.) стоїть набагато глибше, ніж його сприймає компанія Google", - сказав він.

Як заявив Володін, Google вважає, що ті платежі, які компанія здійснює в Росії і в країнах Європи, "достатні". Це їхня думка, додав політик.

"Насправді вони не платять податок на контентну рекламу, яку збирають по всіх країнах Європи, а використовують офшори в Нідерландах і в Ірландії", - сказав Володін.

Він запевнив, що депутати не залишать цю тему. "Ми до цієї теми повернемося, підготуємося і, можливо, навіть заслухаємо в Думі", - повідомив спікер.