В Україні спростили процедуру легалізації самобудів

Вступили в силу зміни, які спрямовані на спрощення та прискорення процедури "будівельної амністії".

Про це повідомляє прес-служба Держархбудінспекції.

Наказом Мінрегіонбуду затверджено зміни до Порядку проведення технічного обстеження та прийняття в експлуатацію індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, будівель і споруд сільськогосподарського призначення, які за класом наслідків (відповідальності) відносяться до об'єктів з незначними наслідками (СС1) і побудовані на земельній ділянці відповідного до цільового призначення без дозвільного документа на виконання будівельних робіт.

"Ці зміни спрямовані на спрощення та прискорення процедури "будівельної амністії". На сьогодні з додатків до порядку ... виключена інформація про відповідність місця розташування об'єкта будівництва вимогам державних будівельних норм. Раніше така відмітка від місцевого органу містобудування та архітектури була обов'язковою", - відзначається в повідомленні.

Також змінами передбачено можливість подання заяви про прийняття в експлуатацію самовільно побудованого об'єкта і всіх необхідних документів через електронну систему здійснення декларативних і дозвільних процедур в будівництві.

"Наразі опрацьовуються технічні питання щодо можливості подачі відповідних документів. Крім того, внесені інші зміни, які вдосконалили форми відповідних документів", - повідомляє Держархбудінспекція.

Економічна правда