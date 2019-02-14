Економіка Німеччини впритул наблизилася до рецесії

Економіка ФРН стагнувала в четвертому кварталі 2018 року.

Про це пише DW.

Німецькій економіці вдалося закінчити 2018 рік без технічної рецесії, повідомляє видання.

У той час як в третьому кварталі ВВП скоротився на 0,2 відсотка, останній квартал року економіка ФРН закінчила стагнацією, повідомило Федеральне статистичне відомство, спираючись на попередні розрахунки.

Експерти говорять про рецесію, якщо ВВП демонструє негативні показники протягом двох кварталів поспіль. Востаннє рецесія в Німеччині була зафіксована в кінці 2012 року - на початку 2013 року.

В цілому, минулого року ВВП Німеччини зріс на 1,4 відсотка. Таким чином, в 2018 році німецька економіка виросла дев'ятий рік поспіль.

У нинішньому році уряд ФРН прогнозує зростання економіки в обсязі одного відсотка. Якщо прогноз виправдається, то цей показник стане найнижчим з 2013 року.

В якості факторів, які можуть негативно позначитися на економічному розвитку Німеччини, експерти називають торгові конфлікти США з ЄС і Китаєм, можливий жорсткий "Брекзіт" - вихід Великобританії з ЄС без угоди, а також загальне охолодження кон'юнктури в світі.

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