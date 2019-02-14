Нацбанк про рішення щодо Златобанку: Суд породив правову невизначеність

Національний банк висловив занепокоєння рішенням Верховного Суду від 5 лютого, яким, було визнано неправомірним рішення регулятора від 13 лютого 2015 року про віднесення ПАТ "Златобанк" до категорії неплатоспроможних.

Про це йдеться у коментарі на сайті НБУ.

Регулятор очікує повного тексту рішення Великої Палати Верховного Суду, за результатами аналізу якого розгляне питання звернення до суду із заявою про роз'яснення судового рішення. Однак на сьогодні, як показує практика в подібних спорах, Національний банк на своє прохання так і не отримав від судів жодного роз’яснення власних судових рішень.

НБУ нагадав, що законами та нормативно-правовими актами України передбачено процедуру створення юридичної особи, яка має на меті здійснення банківської діяльності, регулювання цієї діяльності та ліквідацію банку. Водночас законодавством не передбачено механізму відновлення діяльності банку, у т.ч. за рішенням суду, відносно якого ухвалено рішення про відкликання банківської ліцензії та його ліквідацію.

"Національний банк переконаний, що скасування рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних жодним чином не відновить ані його платоспроможність, ані довіру клієнтів. Водночас замість законодавчо визначеної ліквідаційної процедури судом породжується правова невизначеність, яка нівелює дію законів", - прокоментував начальник управління претензійно-позовної роботи юридичного департаменту НБУ Віктор Григорчук.

"Це, зі свого боку, призводить до порушення прав вкладників і кредиторів, які через подібні судові рішення вже не будуть в змозі отримати в ході передбаченої законодавством ліквідаційної процедури банку свої кошти", - зазначив він.

Нагадаємо:

Постановою від 5 лютого 2019 року Велика палата Верховного Суду залишила без змін постанову Окружного адмінсуду Києва від 14 липня 2017 року та Київського апеляційного адмінсуду від 25 жовтня 2017 року, в яких визнано протиправною і скасовано постанову правління НБУ №105 від 13 лютого 2015 року "Про віднесення ПАТ "Златобанк" до категорії неплатоспроможних.

Крім того, Велика палата Верховного Суду визнала протиправними і скасувала рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку, про запровадження тимчасової адміністрації тощо.

Також суд зобов'язав НБУ надати Златобанку термін для проведення дій щодо фінансового оздоровлення після проведення заходів з його ліквідації.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб заявив, що колишні акціонери Златобанку можуть скористатися цим судовим рішенням і вивести фінустанову за межі правового поля.

Златобанк був заснований у 2008 році. Станом на 1 липня 2014 року загальні активи банку становили 7,909 млрд. грн., за їх величиною Златобанк займав 27-е місце серед 173 банків України.

За даними сайту "Наші Гроші", кінцевим власником Златобанку був український бізнесмен Леонід Юрушев (засновник ліквідованого у 2014 році банку "Форум"), бізнес-партнерами якого є Рінат Ахметов і колишній міністр оборони Павло Лебедєв.

Раніше Фонд гарантування назвав Топ-5 схем виведення грошей із банків.

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