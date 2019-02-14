"Приват" знову зірвав нафтовий аукціон "Укрнафти"

Аукціон з продажу нафти ПАТ "Укрнафта", запланований на 13 лютого, не відбувся через неявку покупця.

Про це йдеться в повідомленні "Української міжбанківської валютної біржі", передає enkorr.

На ці торги компанія виставляла 312,6 тис. т нафти за ціною 14 618,3 грн/ т. Це на 7,3% або 997 грн / т дорожче, ніж "Укрнафта" продавала ресурс на останніх торгах 16 січня. У перерахунку на долари за барель (без ПДВ) вартість нафти на аукціоні 13 лютого становила 61,4 долара/бар. проти 54,6 долара/бар. 16 січня.

При розрахунку стартової ціни української нафти на аукціонах використовуються дані про митну вартість нафти за 15 днів до подачі заявки на аукціон. У разі, якщо імпорт не здійснювався або був в обсязі менше 50 тис. т, для розрахунку використовуються котирування нафти російського сорту Urals в портах Північно-Західної Європи і Середземномор'я за цей же період.

Нагадаємо, в 2018 р. з призначених 24 нафтових аукціонів "Укрнафти" відбулося 13. На них було продано 1,46 млн т нафти, що практично відповідає річному видобутку компанії, на суму 24,25 млрд грн.

У 2019 р. з трьох призначених аукціонів відбувся один.

"Укрнафта" встановила умови відвантаження таким чином, що вся нафта може транспортуватися тільки на підприємства групи "Приват". Такі умови відвантаження виключають участь будь-якої іншої компанії, крім "Привата". Отже, він як єдиний покупець визначає, коли і в яких обсягах оформляти покупку нафти.

Починаючи з 2015 року, після того як уряд скасував всі знижки і понижуючі коефіцієнти до вартості української нафти, "Приват" регулярно застосовує практику зривів аукціонів "Укрнафти", в тому випадку, якщо стартова ціна його не влаштовує. Ресурс викуповується на додаткових торгах і майже завжди за нижчою ціною, ніж виставлялася спочатку.