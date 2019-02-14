Airbus припиняє виробництво найбільшого в світі пасажирського літака

Авіабудівний концерн Airbus оголосив про припинення виробництва літаків A380 через низький попит.

Про це йдеться на офіційному сайті компанії.

Найбільший замовник A380, дубайська авіакомпанія Emirates, скоротила замовлення на ці авіалайнери, надавши перевагу менш містким і економічним моделям.

Замість 39 літаків A380 авіаперевізник придбає у Airbus 40 літаків A330neo і 30 літаків A350.

"В результаті цього рішення у нас немає істотного обсягу невиконаних замовлень на A380 і тому немає підстав підтримувати виробництво, незважаючи на всі зусилля з їх продажу іншим авіакомпаніям в останні роки. У результаті поставки A380 будуть припинені в 2021 році", - зазначив гендиректор Airbus Том Ендерс.

У найближчі три роки Airbus доведеться скоротити або перевести на іншу роботу від 3 тис до 3,5 тис співробітників, зайнятих на будівництві A380.

Нагадуємо:

Airbus A380 - найбільший пасажирський лайнер в світі, такі літаки зазвичай розраховані на три класи пасажирів і перевозять в середньому близько 525 осіб.

У варіанті, повністю обладнаному під економ-клас, A380 може вмістити до 853 осіб.

Його ціна за прейскурантом - близько 400 млн дол.

На піку попиту Airbus виробляла 30 літаків A380 на рік. У 2018 році обсяги виробництва цієї моделі впали до 12 одиниць.

Економічна правда