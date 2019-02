Держборг США досяг історичного максимуму

Обсяг державного боргу США вперше перетнув позначку в 22 трлн доларів.

Про це пише "Інтерфакс-Україна".

Цей рекордний рівень, на думку експертів, є ще одним доказом того, що країна знаходиться на нестійкому фінансовому шляху, який може поставити під загрозу економічну безпеку кожного американця.

За даними американського міністерства фінансів, за місяць розмір держборгу країни зріс більш ніж на 30 млрд доларів і досяг 22,012 трлн дол.

За останні одинадцять місяців його обсяг збільшився більш ніж на 1 трлн доларів. Високі темпи підвищення боргу обумовлені, в тому числі, податковою реформою президента США Дональда Трампа, яка обійшлася країні в 1,5 трлн доларів, а також зростанням витрат на оборонні програми.

Перевищення держборгом позначки в 22 трлн доларів "є ще одним сумним нагадуванням про непростиму заборгованість, яку лідери нашої країни продовжують набирати і залишать наступному поколінню", відзначають Джадд Грегг і Едвард Ренделл, співголови Campaign to Fix the Debt, яка виступає за відповідальне формування федерального бюджету.

Як повідомляло наприкінці січня міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings, США є країною з найбільшим розміром боргу, і його сума підвищується приблизно на 1 трлн доларів щорічно.

У трійку лідерів входять також Японія (12 трлн доларів) і Китай (6 трлн доларів). Для порівняння, на кінець 2018 року обсяг заборгованості Франції, Німеччини, Італії та Великобританії перебував в діапазоні 2,4-2,7 трлн доларів у кожної з країн.