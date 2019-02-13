ДФС запустила "гарячу лінію" для власників "євроблях"

Державна фіскальна служба відкрила телефонну "гарячу лінію" щодо цінової інформації на транспортні засоби з іноземною реєстрацією.

Про це повідомляє прес-служба ДФС.

"Запущено багатоканальну телефонну "гарячу лінію" щодо цінової інформації на транспортні засоби, які були ввезені в Україну з 1 січня 2015 року до набрання чинності нових правил ввезення таких авто та перебувають у митних режимах тимчасового ввезення або транзиту", - йдеться у повідомленні.

Для отримання консультації зацікавлені особи повинні надати дані щодо року випуску авто та його VIN-код.

Як наголошується, call-центр працює щоденно з 9.00 до 21.00 синхронно з відділами митного оформлення митниць ДФС. Телефон call-центру: (044) 481-19-61.

Нагадуємо:

25 листопада 2018 року набули чинності два закони, які легалізують завезені з порушенням митного і податкового законодавства авто на єврономерах.

Один з них передбачає зміну формули розрахунку акцизу на розмитнення авто, який буде зменшений.

Другий — посилює відповідальність за порушення митних правил, зокрема, осіб, які ввозять в Україну авто в режимі транзиту або в режимі тимчасового ввезення.

Раніше ЕП описувала зміни , передбачені законами.

В уряді розраховують заробити на "євробляхах" до 10 мільярдів.

У грудні було затверджено Тимчасовий порядок виконання митних формальностей при здійсненні митного оформлення транспортних засобів для їх вільного обігу на території України.

Продовження пільгового періоду для митного оформлення автомобілів на іноземній реєстрації не планується. Після 22 лютого 2019 року власники авто платитимуть за оформлення повну ставку акцизу.

З 25 листопада 2018 року по 31 січня 2019 року сума надходжень до бюджету від митного оформлення автомобілів на іноземній реєстрації становила 4 мільярди гривень.

Група народних депутатів запропонувала збільшити пільговий період розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією до 23 травня 2019 року.

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Економічна правда