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Лукашенко пообіцяв Путіну не поставляти в РФ погану горілку і закуску

Середа, 13 лютого 2019, 19:41

Президент Білорусі Александр Лукашенко пообіцяв російському колезі Владіміру Путіну, що Білорусь ніколи не постачатиме в РФ "погану горілку і закуску".

Про це повідомляє білоруське державне агентство БЕЛТА.

Обіцянка Лукашенка пролунала під час його зустрічі з російським президентом Путіним в Червоній Поляні.

Лукашенко підкреслив високу якість виробленого в Білорусі продовольства і заявив про готовність постачати його в необхідних обсягах на російський ринок.

"Дослідження і у вас, і у нас проведені. Ми маємо всі можливості для того, що нагодувати людей якісними продуктами харчування", - заявив він.

"Тому які б не були конфлікти і скандали, ви повинні пам'ятати, що ми ніколи росіянам не будемо поставляти ні погану горілку, ні погану закуску. Ви це чітко повинні розуміти", - сказав Лукашенко.

Європейська правда

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