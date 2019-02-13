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МАУ відмовилась змінити Kiev на Kyiv

Середа, 13 лютого 2019, 16:51

Українська авіакомпанія МАУ відмовляється виправити назву міста Київ на Kyiv відповідно до правопису та продовжуватиме використовувати зросійщений варіант Kiev.

Про це стало відомо з допису в офіційному Twitter-акаунті компанії у відповідь на заклик користувачки Twitter вживати саме назву Kyiv. У МАУ пояснили, що використовують Kiev, оскільки саме такою є офіційна транслітерація Міжнародної асоціації повітряного транспорту IATA.

"Ми використовуємо саме цей варіант, аби не плутати іншомовних пасажирів. Поки офіційна транслітерація IATA є Kiev, ми не використовуємо інших варіантів написання міста англійською", - йдеться у повідомленні компанії у Twitter.

Як повідомляла у середу "ЄвроПравда", міжнародний лондонський аеропорт Лутон запровадив вживання назви столиці України відповідно до правописуанглійською – Kyiv.

Нагадаємо, МЗС України спільно з Центром стратегічних комунікацій StratCom Ukraine у жовтні 2018 року розпочали онлайн-кампанію #CorrectUA, в рамках якої планують звертатися до іноземних ЗМІ з метою коригування правопису назви міста Київ - #KyivNotKiev. Таким чином МЗС хоче "позбутися радянського минулого України у правописі".

Європейська правда

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